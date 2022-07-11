Треба допомогти народам повстати, – Валенса закликав зменшити росію до 50 мільйонів населення

Щоб убезпечитися від агресивності росії потрібно підтримувати повстання поневолених цією державою народів. Агресор не буде такою великою загрозою, коли його населення становитиме менше ніж 50 мільйоні людей.

Таку думку 11 липня озвучив перший президент демократичної Польщі Лех Валенса. Він закликав Захід не зупинятися в боротьбі проти росії суто на захисті українського народу.

Зауважте Резніков назвав 3 сценарії закінчення війни – в усіх росія програє

У росії поневолені 60 народів

Політик застеріг, що російська агресивна політика нікуди не зникне, якщо не розвалиться ця імперія. Адже в них завжди приходять до влади диктатори, які підтримують такі схильності населення.

Навіть якщо Україна виграє цю війну, через п'ять років у нас буде те саме, через десять років ми побачимо, як з'явиться інший путін. Сьогодні ми повинні змусити цю зміну політичної системи або, інакше, організувати повстання народів,

– сказав Валенса.

На його думку, "розчленування" сучасної імперії кремля є необхідним для світової безпеки. "Є 60 народів, які були анексовані, як сьогодні українці. Треба було б підняти ці народи. Або змінити політичну систему росії, або повернути її до населення менше ніж 50 мільйонів", – підсумував експрезидент Польщі.

Ми повинні були зруйнувати росію, – Валенса

За офіційними даними, в росії проживає орієнтовно 144 мільйони осіб.

Також політик акцентував на тому, що країни заходу обрали програшну тактику, коли вирішили, що ця держава-терористка може стати "ненаступальною". На його думку, на планеті зараз є дві панівні системи: демократії та НАТО, які хочуть розширюватися, але демократичними засобами, з іншого боку – росія і Китай, які вдаються до старих методів анексії.

Він вважає, що коріння цієї глобальної помилки сягає горбачовських часів. Мовляв, тоді потрібно було дотиснути й знищити цю країну, яка ніколи не переставала бути злочинним режимом.

Ми повинні були зруйнувати росію. Але горбачов був занадто розумний для цього. Ми тоді собі казали: "Був сталін, брежнєв, але горбачов, він гарний". Тому ми дали їм спокій. росія перечекала скрутні часи. Тепер вони хочуть продовжувати,

– зазначив експрезидент.

Він акцентував, що така поведінка росіян не є чимось новим, бо так було протягом багатьох століть. Вони невпинно продовжували приєднувати народи до своєї імперії. "Тоді це була наша помилка. Я хотів зробити інакше, але мені не дозволили", – сказав Валенса про бажання знищити російський терор.

Думка експерта – світ боїться розвалу росії: дивіться відео