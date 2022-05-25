Треба готуватися, – український посол не виключає, що росіяни обстрілюватимуть Польщу

Наразі Польща готується до ймовірного нападу Росії. Посол України в Польщі Андрій Дещиця розповів, що до цього потрібно бути готовими.

На його думку, те, що Польща готується до ймовірного нападу, цілком правильно, оскільки 2022 рік показав, на що здатна Росія. Також Дещиця нагадав давню приказку: "хочеш миру – готуйся до війни".

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За словами Дещиці, Польща готується "цілком серйозно". Зокрема в країні оновили закон про оборону, збільшили бюджет на оборону й збільшили кількість територіальної оборони. Також наразі Польща проводить закупівлю сучасних видів озброєння для армії.

Те, що Польща серйозно готується – це серйозно, і я думаю, вони правильно роблять. Тому що існує стародавня приказка: хочеш миру – готуйся до війни. І якщо Польща бачить, до чого може довести ця агресивна політика Росії в Україні, то цілком на часі готуватися до того, щоб це не сталося у Польщі. Щоб не було подібних Буч, Ірпенів і Гостомелів в Польщі. Тому вони цілком серйозно готуються до цього...,

– розповів Дещиця.

Чи справді Росія може напасти на Польщу

На думку посла, Росія може напасти на Польщу. Це може бути й через похибку, й через якесь емоційне рішення.

Чи Росія нападе на Польщу – це питання треба ставити Росії, але це цілком можливо. Росія обстрілює Львів чи Яворів, який розташований в кількох десятках кілометрів від Польщі, і цілком можливо, що ці ракети можуть полетіти на 20 кілометрів в сторону Заходу. А це вже буде територія Польщі,

– сказав Дещиця.

Він зауважив, що Київ росіяни обстрілюють тоді, коли там перебувають делегації інших держав. Тож, на думку посла України в Польщі, Росія може атакувати Польщу, якщо та зробить якісь "образливі" для країни-агресорки заяви.

Це може статися і у випадку, якщо Польща зробить якісь заяви і тоді Росія може пробувати її обстрілювати. Не треба цього боятися, треба до цього готуватися і треба бути готовими надати таку ж міцну відсіч Росії, як це зробила Україна,

– сказав посол.

Також він зауважив, що ніхто не знає, чи буде використана Білорусь як плацдарм для нападу на Польщу. Він пригадав ситуацію з так званими мігрантами, які намагалися прорвати білорусько-польський кордон восени 2021 року.

Те, що відбувалося на польсько-білоруському кордоні восени минулого року – це була своєрідна атака, підготовлена білоруськими і російськими спецслужбами проти Польщі. Якби тоді Польща дозволила цим так званим мігрантам і впустила б їх на свою територію, невідомо, чи була б стабільна ситуація в Польщі, чи не розхитали вони б її, чи не були це диверсійні групи, які б розхитували ситуацію всередині,

– сказав Дещиця.

Що думає з цього приводу президент Польщі

Раніше президент Польщі Анджей Дуда висловив припущення, що навряд Росія або будь-яка країна наважиться напасти на країну НАТО, відповідно й на Польщу.

Але він зауважив, що така загроза дійсно існує. Тож він нагадав, що у Польщі є понад 10 тисяч потужних солдатів з найбільшої армії світу, з потужним озброєнням. Ці військові мають досвід бойових дій. Також в крані є американська інфраструктура, важке озброєння, ППО, завдяки якому частина території країни вже захищена американськими системами Patriot.

Дуда наголосив, що якщо на Польщу або на іншого члена НАТО хтось нападе, то реакція Альянсу буде миттєвою та рішучою.

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