Треба легалізувати автоматичну зброю одразу після війни, – Веніславський

Наразі рівень озброєння громадян України, зокрема автоматичною та трофейною зброєю, яку здобули у бою – дуже високий.

Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Федір Веніславський. І наголосив, що підтримує можливість, щоб українці володіли і автоматичною, і короткоствольною нарізною зброєю.

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Я послідовно виступаю за можливість громадян України мати у власності будь-яку зброю, окрім важкої,

– зазначив Веніславський.

Тож він переконаний, що вже після завершення війни буде можливість виступити за легалізацію автоматичної зброї. Можливо, навіть і до закінчення воєнних дій.

"Але вона безумовно має бути облікованою та відстріляною, тобто щоб була можливість її ідентифікувати у випадку вчинення злочинів", – пояснив нардеп.

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