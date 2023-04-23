Треба набратися терпіння, – ОК "Південь" про інформацію ISW щодо "ЗСУ на лівому березі Дніпра"

Умови військової операції вимагають тиші, допоки ситуація не буде достатньо безпечною для наших військових. В оперативному командуванні "Південь" закликали набратись терпіння щодо добрих новин з лівого берега Дніпра на Херсонщині.

Таким чином речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала інформацію ISW, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області, інформує 24 Канал.

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Дуже складна робота триває, коли треба осягнути таку перешкоду як Дніпро, коли лінія фронту проходить такою широкою, потужною річкою. Умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде безпечно для наші військових,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Та уточнила, що ця рекомендація стосується усіх, "навіть найкращих студентів Інституту вивчення війни".

Про що заявили в ISW

Аналітики інституту повідомили 23 квітня, що російські "воєнкори" надали географічні дані які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на Східному березі Херсонської області.

"Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок і просунулися до Північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на Захід від Дачі", – йдеться у звіті.

Зазначають, що кадри також вказують, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, розташовані менш ніж за півкілометра на Північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту.

В ISW наголосили, що вперше визнають територію на Східному березі Дніпра Херсонщини такою, що контролюється Україною.