Треба налаштовуватись, що конфлікт буде довгим і кривавим, – Арестович

Кілька тижнів тому усі чекали раптового наступу на Донбасі, мовляв, він має бути одномоментним і потужним. Чому цього не сталося – Росія намагається виснажити ЗСУ, аби ми не змогли накопичити у потрібній кількості західну підтримку.

Про це у ефірі 24 каналу заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він також зазначив, що росіяни можливості накопичення сил та зброї ЗСУ не дають, усе, що ми могли б накопичити – вистрілюємо за день.

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Це й заважає нам зібрати сили для контрнаступу. Такої небезпеки, як була на початку війни вже не буде. Але доведеться воювати довго і зупиняти ці всі наступи,

– говорить Арестович.

Таке затягування з боку Росії потягне за собою не лише не можливість піти у контрнаступ, а й поволі виснажуватиме нашу економіку та військові сили – це розрахунок окупантів, говорить радник Єрмака.

Не думаю що так буде, я вважаю, що ленд-ліз від Америки переможе російські спроби. Але це точно може тривати місяцями, тому треба налаштовуватись, що конфлікт буде довгим і кривавим,

– застерігає Олексій Арестович.

Радник голови ОП говорить, щодо складної ситуації на фронті – якщо дивитись очима простого солдата, то дійсно дуже важко, адже доводиться й втрачати побратимів і маневрувати поміж постійними обстрілами артилерії та авіації.

"Проте якщо дивитись на загальну лінію фронту та проводити проєкцію на війну по всій країні, то росіяна не досягають цілі цієї операції, щонайменше," – запевняє Арестович.

Арестович про прорив окупантів на "Азовсталь": дивіться відео

