Треба негайно ввести санкції щодо Росії, – Дуда

Володимир Путін 21 лютого заявив про те, що підтримує визнання бойовиків на території окупованого Донбасу. Зважаючи на це, президент Польщі Анджей Дуда закликав до санкцій.

Дуда вважає, що Путін підриває міжнародний порядок. Саме тому необхідно забезпечити політичний захист України.

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"Необхідно негайно запровадити проти Росії санкції. У ситуації, коли президент Росії підриває порядок в Європі, встановлений на рубежі XX – XXI століть, потрібна велика єдність і тверда позиція з боку НАТО, ЄС і країн нашого регіону", – сказав Дуда.

Він запевнив, що лише жорстка позиція та захист України зможуть зупинити агресора.

Санкції негайно,

– закликав президент Польщі.

Росія визнала бойовиків: коротко

Володимир Путін 21 лютого оголосив, що Росія визнала бойовиків на Донбасі. Окрім цього, він цинічно звернувся до України, аби та "припинила війну".

Президент Росії та ватажки бойовиків підписали договір про дружбу.

Водночас стало відомо, що у підписаних Путіним указах немає слів про те, що окуповані території визнають у нинішніх межах.

Найважливіше, що світ одразу ж засудив рішення Росії.

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