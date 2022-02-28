Треба розглядати повне закриття неба, – Зеленський назвав кількість ракетних ударів по Україні
28 лютого 2022 , 23:48Читать новость на русском
Під час вечірньої промови 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно розглядати повне закриття неба для росіян.
Як зауважив глава держави, – "зло, озброєне ракетами, бомбами та артилерією треба зупинити негайно".
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Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків та гвинтокрилів,
– заявив Зеленський.
За 5 днів вторгнення по Україні нанесли:
- 56 ракетних ударів,
- 113 крилатих ракет.
Ось така вона – "братська дружба".