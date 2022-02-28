Треба розглядати повне закриття неба, – Зеленський назвав кількість ракетних ударів по Україні

Під час вечірньої промови 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно розглядати повне закриття неба для росіян.

Як зауважив глава держави, – "зло, озброєне ракетами, бомбами та артилерією треба зупинити негайно".

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Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків та гвинтокрилів,

– заявив Зеленський.

За 5 днів вторгнення по Україні нанесли:

56 ракетних ударів,

113 крилатих ракет.

Ось така вона – "братська дружба".