Треба розуміти, що і кому ти говориш, – Беленюк відповів, чи спорт є поза політикою

Багатьом людям дуже хотілося б, аби спорт був поза політикою. Але річ у тому, що він дуже щільно в неї інтегрований.

Деякі країни його використовують як важелі для пропаганди. Тому спортсменам потрібно бути дуже обачними. Про це в ефірі 24 каналу сказав український призер Олімпіади-2020 і політик Жан Беленюк.

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За його словами, пропагандисти з різних країн дуже кмітливі. Вони вміють добре маніпулювати і підмінювати поняття.

Беленюк: За кожним спортсменом слідкують тисячі камер

Причини вчинків деяких українських спортсменів відрізняються. Звісно, як зауважив Беленюк, кожен випадок треба розбирати окремо.

"Але кожен спортсмен, який виступає на рівні Чемпіонату світу або Олімпійських ігор, повинен розуміти, що в цей час за ним слідкують тисячі камер, людей. Авжеж, потрібно чітко мати розуміння, що, як і кому ти говориш", – сказав Беленюк.

Беленюк сказав, чи спорт – поза політикою: дивіться відео

Зі спортсменами треба проводити бесіди

Потрібно проводити, як вважає український призер, зі спортсменами профілактичні бесіди. А також – пояснювати, що якісь світлини чи слова можуть вплинути на їхнє сприйняття на батьківщині, зокрема на тлі війни з Росією.

Коли до мене хтось приходить фотографуватися, я ставлю себе в ситуацію, коли спілкуюсь з нашими хлопцями, які служили або служать на фронті. Чи приємно було б йому дивитись на той знімок чи чути якісь слова,

– сказав Беленюк.

Він згадав про олімпійську призерку Ярославу Магучіх, яка сфотографувалась з росіянкою Марією Ласіцкене. Спортсмен впевнений, що дівчина таким вчинком не озвучувала і не показувала свою політичну позицію. Але це стало приводом, щоб таким жестом скористатись проти нашої країни, зважаючи на збройний конфлікт.

Магучіх прокоментувала свою світлину з росіянкою. Вона наголосила, що її діями керували емоції.

"Я закликаю всіх спортсменів думати. В нас демократична країна і кожен має свою думку щодо різних процесів. Але одна річ, коли ти свідомо робиш якісь дії, а інша – коли ти просто не знаєш, які наслідки можуть бути від тих дій. Це 2 великі різниці", – сказав Беленюк.