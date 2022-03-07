Треба тримати канал зв'язку з Путіним через загрози на атомних АЕС України, – МЗС Франції

Необхідно зберігати канал зв'язку з Володимиром Путіним – через українські ядерні реактори. Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Нагадаємо, ядерна безпека в Україні – гостре питання. Російські окупанти цілеспрямовано атакують наші атомні станції.

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Глава МЗС Франції вважає, що треба тримати канал зв'язку з Путіним

Зокрема, вони захопили Чорнобильську станцію. А згодом обстрілювали та вчинили пожежу на Запорізькій АЕС.

Абсолютно необхідно зберегти канал зв'язку з Путіним,

– сказав через це Ле Дріан.

Міністр додав, що Франція не воює проти Росії, але солідарна з українцями. І наголосив на важливості ядерної безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.

Україна має 15 ядерних реакторів, і слід бути вкрай пильними, щоб гарантувати їхню безпеку,

– підсумував глава МЗС Франції..

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