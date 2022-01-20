Справа Порошенка: а чи треба було їхати у таке довге турне
Джерело:фейсбук Петр Олещука
Цікаво, що люди, які підтримують головного реформатора української судової системи, не можуть припустити, що реформований ним суд із призначеним ним же безстроково суддею можуть ухвалювати рішення (навіть теоретично) не у результаті дзвінка "умовного Грановського", а у результаті вивчення матеріалів справи.
Це, до речі, дуже показово щодо мислення окремих прошарків українського суспільства.
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Підозра є
Є ще один момент. Якщо ви слухали бодай фрагментарно трансляцію суду у понеділок, то не могли не відзначити, що і захист, і сам Порошенко постійно повторювали, що ніякої підозри немає, бо вона неправильно виписана, не вручена.
Тепер, очевидно, підозра все ж є. Як і відповідний статус. Бо без неї не могло бути запобіжного заходу, яким і є особисте зобов'язання.
Просто нагадаю, що особисте зобов'язання вимагає і здати паспорти, і прибувати до суду за вимогою, не полишати місце проживання і так далі.
Ціна довгого турне
Але все ж, думаю, хтось задумається, а чи треба воно було їхати у таке довге турне?
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