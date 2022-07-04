Треба вже готуватися до зими, – Зеленський назвав виклики, які стоять перед Україною

Перед Україною стоїть дуже багато викликів, які пов'язані не лише з опалювальним сезоном. Тому до зими потрібно починати готуватися негайно.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський 4 липня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Потрібно робити все, попри загрози Росії

Глава держави сказав, що зараз часто неправильно сприймають слова про потребу відновлення України. Адже мовиться не лише про післявоєнну відбудову, а й нагальні потреби.

Треба вже готуватися до зими й зробити все, щоб ми пройшли цю зиму спокійно з точки зору енергетики. Попри будь-які загрози, які створює щоденно Росія,

– сказав президент.

В України щодня додаються населені пункти, які звільнили від окупації. А це означає, що потрібно все більше ресурсу та часу на відбудову.

Що потребує негайного відновлення

Президент передусім зазначив, що зараз важливо починати підготовку шкіл, університетів та інших навчальних закладів до навчального року. Вони мають бути готовими до роботи в нових умовах постійної загрози. Зокрема, мовиться про ракетні удари, яких завдають росіяни.

Окрім цього, глава держави наголосив на тому, що багато підприємств припинили роботу після повномасштабного вторгнення. Щодо домівок, які знищені окупантами, то їх зараз у звільнених районах вже десятки тисяч. "Це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, на повернення медицини й соціальних послуг. На відновлення нормального економічного життя", – підсумував Володимир Зеленський.

Звернення президента за 4 липня: дивіться відео