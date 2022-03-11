"Треба закрутити кран міцніше": у G7 теж готують новий пакет санкцій проти Росії

Поточна ситуація навколо України чітко показала: проти Росії слід запроваджувати нові санкції. Країни G7 вже готують новий пакет.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Вона переконана, що російську економіку слід далі послаблювати.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Більше санкцій: у G7 готують нові обмеження для Росії

"Країни G7 вже розробляють пакет нових санкцій (проти Росії, – 24 канал)", – сказала пані Трасс на Атлантичній раді у Вашингтоні. Суть санкцій – досягти послаблення російської економіки. Пізніше вона ж повідомила The Telegraph таке:

Ми обговорили, які ще санкції можемо запровадити. Нам цілком зрозуміло, що кран треба затягнути міцніше.

"Санкції вже мають руйнівний вплив на російську економіку", - додала вона. До того ж обмеження "зменшують фінансування російської військової машини". Але – Заходу "треба робити більше".

Вже час "покінчити зі стратегічною залежністю від недружніх держав", враховуючи й залежність від російських енергоносіїв.

І мовиться не тільки про нафту й газ. Як натякнула Трасс, слід "вивчити інші можливі галузі". Наприклад, "мінерали або рідкоземельні метали".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Цікава думка – у відео: "Після поразки на Росію має чекати вісім "Де"