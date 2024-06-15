Треба залучити Росію, якщо ми хочемо направити процес до миру, – президентка Швейцарії

У Швейцарії 15 та 16 червня відбудеться Саміт миру. Президентка Віола Амгерд заявила, що для спрямування процесу миру колись буде треба залучити Росію.

Про це лідерка Швейцарії заявила на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

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Що саме сказала Віола Амгерд

Президентка заявила, що глобальна ситуація у світі складна і вона виходить за межі війни в Україні. Наголосила, що Швейцарія виступає за мир і за діалог. Зауважила, що Хартія ООН становить основу порядку, який спирається на правила. Однак, російська агресія тяжко порушила її.

Мешканці охоплений війною регіонів вже майже 2,5 роки переживають безмірні страждання Ерозія поваги до міжнародного права шкодить не лише вам, а – у тривалій перспективі – всім. Якщо ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити й Росію – це всім зрозуміло,

– заявила Віола Амгерд.

Додала, що міжнародна спільнота може зробити внесок у підготовку простору для "прямих перемовин між сторонами, що воюють". Також глава держави додала, що саме тому тут і зібралися. Зауважила, що йдеться про ті рамки, в яких у найближчі години зберуться високопоставлені делегації з 92 країн і 8 міжнародних організацій.

Ми хочемо надихнути процес до всеоохоплюючого, справедливого і тривалого миру для України на базі міжнародного права й Хартії ООН. Хочемо досягнути спільного розуміння можливих рамок для досягнення цієї мети. Хочемо обговорити, як і за яких умов у цей процес майбутнього миру може бути залучена також і Росія,

– підкреслила лідерка Швейцарії.