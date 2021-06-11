Важливо знати, на які поступки піде Росія заради води в Криму, – Разумков

Українська влада може обговорювати питання про відновлення постачання води на територію окупованого Криму. Однак для цього Києву потрібне чітке розуміння того, на які поступки готова піти Росія.

Таку думку на брифінгу у межах Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Читайте також "Водна блокада" Криму: окупанти погрожують Україні міжнародним судом

Умова розгляду подачі води у Крим

Голова парламенту зазначив, що теоретично обговорення Україною подачі води в окупований Крим можливе, однак для цього слід розуміти "усю палітру наявних питань".

Тому що це не лише суто питання подання води в Крим, а і звучать зауваження, що хтось піде на якісь поступки. На які? А потім уже сідати й обговорювати. Інакше це просто розмова заради розмови,

– заявив Разумков.

Наразі, на його думку, непрофесійно коментувати це питання.

Питання постачання води у Крим: останні новини