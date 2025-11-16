Водночас професія журналіста дуже різна й іноді вона дарує не тільки інформативність, а й неочікувано стає предметом для жартів та усмішок. Про меми із журналістами, які запам'ятались розповідає 24 Канал.

"Студія, студія…"

Легендарна фраза "Студія, студія, з вами я – Іннокентій Бест" відома всім українцям, адже це було привітання персонажу Серія Притули із шоу "Файна Юкрайна". Воно стало настільки відомим, що часто це – перша асоціація із професією журналіста.

Навіть через багато років Серій Притула повертається до цього впізнаваного образу на прохання аудиторії.

Дисклеймер! Далі можуть бути відео із нецензурною лексикою 18+.

"Й***ний цейво"

Робітники телебачення мають стресову роботу, адже потрібно ретельно стежити за дикцією та тим, що ти говорив в кадрі, однак не завжди це вдається. Одне із таких відео, але ведучий не впорався із задачею, стало настільки популярним, що перетворилось у мем, який знають всі.

Журналіст про степлер:

"Я така ко**ена"

Перед початком етеру журналістка "1+1" вирішила розповісти, що думає про свій зовнішній вигляд, адже була переконана, що цього ніхто не почує, але виявилось, що етер вже почався. Її характеристика костюма стала вірусною.

Журналістка про свій костюм:

Курйоз із зубом

Напевно, немає того, хто б не знав про відео із Марічкою Падалко, коли у неї у прямому етері випав зуб. Її реакція вражає професійністю: вона зорієнтувалась та продовжила вести етер.

Курйоз у прямому етері:

До слова, Марічка Падалко через рік пригадала про цей курйоз. Вона написала спогад у своєму інстаграмі.

Мій "провал" за кілька годин став "вірусним", і відео розлетілося світом. Я отримала десятки повідомлень зі словами підтримки колег з усього світу і багато слів підтримки від наших глядачів,

– написала вона.

Також журналістка розповіла, що вона стала героїнею кількох сюжетів про це, які робили інші медіа.

