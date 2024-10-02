У Норвегії кількість електромобілів на дорогах перевищила кількість бензинових авто, що стало історичним моментом для країни. Про це повідомляє The Guardian.

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Що відомо про перехід на електромобілі у Норвегії

Згідно з даними Норвезької дорожньої федерації (OFV), із 2,8 мільйона зареєстрованих приватних автомобілів 754 303 – електромобілі, тоді як бензинових налічується 753 905.

Це історичний момент. Віха, яку мало хто очікував 10 років тому,

– заявив директор OFV Ойвінд Солберг Торсен.

Втім, кількість дизельних автомобілів наразі залишається найбільшою – понад мільйон, однак і цей показник починає поступово знижуватися.

Це оголошення з’явилося після того, як у серпні Норвегія зафіксувала рекорд – понад 94% нових зареєстрованих авто були повністю електричними. Найпопулярнішою моделлю серед мешканців країни стала Tesla Model Y.

Хоча Норвегія є одним із провідних світових виробників нафти та природного газу, вона прагне перейти на автомобілі з нульовими викидами до 2025 року – на десять років раніше, ніж це заплановано в Євросоюзі.

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