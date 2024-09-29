Відповідну постанову №1069 13 вересня затвердив Кабінет міністрів. Вона регулюватиме заходи з організації встановлення газопоршневих і газотурбінних установок, які розміщуватимуться на суднах технічного флоту.

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Що відомо про ініціативу з впровадження плавучих електростанцій

Уряд прийняв це рішення для зміцнення енергетичної безпеки України та подолання наслідків російської збройної агресії.

Це сприятиме забезпеченню окремих регіонів альтернативними джерелами електроенергії та захистить об'єкти критичної інфраструктури від знеструмлень. Крім того, у документі йдеться про таке:

послуги з оренди суден технічного флоту, на яких встановлені газопоршневі та/або газотурбінні установки, призначені для виробництва електричної енергії;

послуги з найму персоналу для таких установок, можуть здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

На початку 2023 року турецька компанія Karpowership уже підписала меморандум про постачання плавучих електростанцій Україні. Того ж року пропозиція щодо розміщення таких установок в акваторіях Одеси, Миколаєва та Ізмаїла надійшла від німецької компанії Siemens.

В чому трудність реалізації

Однак реалізація цієї ідеї може зіткнутися з труднощами. Як повідомив УНІАН директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, ринок плавучих електростанцій у світі не є широко розвиненим – такі установки переважно використовуються у малорозвинених країнах Західної Африки.

"В Україні особлива ситуація. Я думаю, що навіть невеликий додатковий обсяг генерації електроенергії нам би знадобився. В даному випадку це може бути не більше 500 мегаватів, що теж було б непогано,

– заявив експерт.

Тому необхідно вирішити три ключові питання, які можуть стати перешкодою для успішної реалізації цієї ініціативи: