Заварений чай може стати чудовим помічником у боротьбі з неприємними запахами, очищенні поверхонь і навіть догляді за меблями. Про це пише 24 Канал.

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Навіщо повторно використовувати чайні пакетики

Один із найбільш корисних способів їхнього застосування — усунення стійких запахів. Наприклад, після контакту з рибою, цибулею або часником на руках може залишатися неприємний аромат. Якщо потерти між долонями використаний чайний пакетик, таніни, що містяться в чаї, допоможуть нейтралізувати ці запахи.



Чайні пакетики можна використати повторно / Фото Pexels

Ще один корисний лайфхак – використання пакетиків як натурального поглинача запахів у холодильнику. Просто покладіть їх на полиці, і вони швидко вберуть небажані аромати.

Як чай допомагає в прибиранні

Якщо вдома раптово закінчився мийний засіб для посуду, можна використати чайний відвар. Залийте ним жирний посуд і залиште на годину – чай допоможе розчинити забруднення, а потім залишиться лише промити все водою.

Чайну заварку також можна використати для миття підлоги. Завдяки своїм природним властивостям чай не лише очищує покриття, а й додає їм блиску, усуваючи неприємні запахи.

Для догляду за дерев’яними меблями чайний відвар стане справжньою знахідкою. Він допомагає повернути природний блиск і робить дрібні подряпини менш помітними.

Навіть дзеркала та вікна можна очистити чаєм. Якщо перелити відвар у розпилювач, обробити поверхні та витерти їх м’якою тканиною, вони будуть сяяти чистотою без розводів.

Вчені розробили екологічний мийний засіб, основними компонентами якого є целюлозні нанофібри з деревини та білок зеїн з кукурудзи, забезпечуючи ефективне видалення забруднень.