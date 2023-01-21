Якщо росіяни сунуться – загинуть: на Київщині тренувалися зустрічати ворожі ДРГ та десант
Джерело:Новини КОС ЗСУ
Росія та її пропагандисти як мантру повторюють про "можемо повторити". Мовиться, зокрема, й про загрозу повторного вторгнення на Київщину. Однак захисники України готуються гаряче їх зустріти.
Так, на Київщині провели комплекс тренувальних заходів, в межах якого захисники тренувалися в умовах міста протидіяти ворожому повітряному десанту та ДРГ. Такі тренування провели у Чорнобилі.
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Хто готувався зустрічати ворогів
Як повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, це було спільним тренуванням сил і засобів, що виконують завдання у Чорнобильській зоні з охорони важливого державного об’єкта критичної інфраструктури.
У цих заходах взяли участь підрозділи:
- ЗСУ,
- Нацгвардії,
- Держприкордонслужби,
- СБУ,
- Націполіції.
Тренування у Чорнобильській зоні / Фото з телеграм-каналу Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
Напрямки тренувань
За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тренувань відбулася перевірка готовності підрозділів, які боронять Київський напрямок, охороняти та обороняти важливий об’єкт критичної інфраструктури. Також силовики відпрацювали:
- боротьбу із засобами повітряного нападу,
- протидію повітряному десанту,
- знищення ДРГ в урбанізованій місцевості.
Командири ж продемонстрували своє вміння застосовувати резерви, від яких залежить стійкість оборони, та своєчасне переміщення їх на загрозливі напрямки.
Ці тренування проведено відповідно до планів бойової підготовки підрозділів і будуть продовжуватися й надалі задля підвищення оборонних спроможностей. Цей підхід взятий нами на озброєння від провідних країн-членів НАТО,
– наголосив командувач.
Тренування у Чорнобильській зоні: відео