Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк сказав в інтерв'ю проєкту "Ми – Україна", інформує 24 Канал.

Він заявив, що креативний підхід Білецького до командування цінують головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і президент України Володимир Зеленський.

І, власне, ми це побачили й підтримали, і Андрій Євгенійович має можливість тепер це реалізовувати уже в межах безпосередньо армійського корпусу,

– додав голова СБУ.

Він відзначив підхід Білецького до планування і ведення бою, рекрутингу, роботи з особовим складом, з сім'ями загиблих.

"Він (Андрій Білецький – 24 Канал) поіменно знає більшість тих хлопців його, які загинули", – сказав голова СБУ.

Високий рівень опанування сучасних IT-технологій та інженерії дозволяє корпусу проводити ефективні дроново-штурмові операції.

Я не буду казати ту кількість кілометрів смуги бойового зіткнення, за яку він уже відповідає. Не будемо розкривати це перед ворогом. Але це левова частина сьогодні нашого фронту насправді,

– заявив Василь Малюк.