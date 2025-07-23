Третій етап переговорів у Стамбулі між Росією та Україною: що відомо на даний момент
Українська делегація вже прибула до Туреччини для участі в третьому етапі переговорів з Росією, запланованих на 23 липня. На порядку денному – обговорення обміну полоненими та повернення викрадених дітей.
Українська делегація проводить зустріч із Реджепом Таїпом Ердоганом перед перемовинами з російською стороною. Усе що відомо про переговорний процес – розповідає 24 Канал.
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Що відомо про мирні переговори у Стамбулі?
Розпочалася зустріч української делегації з президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі. Україна планує провести в Туреччині ще одну зустріч, без росіян, - джерело Українська делегація прибула до Туреччини Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського недоцільна без попереднього узгодження меморандумів. Переговори між Україною та Росією відбудуться 23 липня у палаці Чираган в Стамбулі, початок заплановано на 7-му годину вечора. Очолить делегацію секретар РНБО та ексміністр оборони Рустем Умєров. До складу увійшли 14 представників ключових силових, дипломатичних та розвідувальних структур – серед них представники Офісу Президента, ЗСУ, СБУ, МЗС, розвідки та омбудсмена.
У Кремлі розповіли про умови зустрічі Путіна і Зеленського
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Розпочалася зустріч української делегації з президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі.
Україна планує провести в Туреччині ще одну зустріч, без росіян, - джерело
Українська делегація прибула до Туреччини
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського недоцільна без попереднього узгодження меморандумів.
Переговори між Україною та Росією відбудуться 23 липня у палаці Чираган в Стамбулі, початок заплановано на 7-му годину вечора.
Очолить делегацію секретар РНБО та ексміністр оборони Рустем Умєров. До складу увійшли 14 представників ключових силових, дипломатичних та розвідувальних структур – серед них представники Офісу Президента, ЗСУ, СБУ, МЗС, розвідки та омбудсмена.