Третій етап переговорів у Стамбулі між Росією та Україною: що відомо на даний момент

Українська делегація вже прибула до Туреччини для участі в третьому етапі переговорів з Росією, запланованих на 23 липня. На порядку денному – обговорення обміну полоненими та повернення викрадених дітей.

Українська делегація проводить зустріч із Реджепом Таїпом Ердоганом перед перемовинами з російською стороною. Усе що відомо про переговорний процес – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про мирні переговори у Стамбулі?