Україна дуже змінилася, – Квасневський назвав головні досягнення та проблеми нашої держави
Джерело:НВ
Колишній президент Польщі Александр Квасневський заявив, що за сім років, які минули після Революції Гідності, найбільшим здобутком України стало потужне громадянське суспільство.
На думку політика, воно краще, ніж в інших пострадянських країнах, а його силу "можна навіть порівняти з польським".
Читайте також Це політика, на жаль, – Квасневський про компроміс Меркель з бізнесом щодо "Північного потоку-2"
Гадаю, найголовніше, чого ви досягли і що впливатиме позитивно на майбутнє України, – ви створили потужне громадянське суспільство,
– сказав експрезидент Польщі.
Інші досягнення України
- Александр Квасневський зауважив, що бачить багатьох людей, які дуже активні, енергійні й думають правильно, прогресивно про все, що треба зробити у державі. Це одна з найголовніших переваг України.
- Другою перевагою він назвав великий потенціал нашої країни.
Не тільки стратегічний, як географічне положення, але також є багато можливостей, щоб розвивати економіку, виготовляти різну продукцію. Ви вже зробили багато потрібних реформ, і це також важливо відзначити,
– продовжив політик.
В Україні є також проблеми
Що ж до проблем, то найголовнішим викликом для стратегічних цілей України ексглава польської держави назвав відсутність політичного консенсусу.
Ще однією проблемою він назвав питання професіоналізму Кабінетів міністрів у нашій країні, а третьою і головною – загрозу зі сторони Росії.
Я не думаю, що можна швидко знайти вихід із цього конфлікту. Такий конфлікт, гарячий чи заморожений, для Путіна не проблема, він буде використовувати його, щоб гальмувати ваш розвиток,
– додав Александр Квасневський.
"Але Україна дуже змінилася. І я абсолютно впевнений, що прийде той день, коли питання її членства в Європейському Союзі постане дуже серйозно", – підсумував колишній президент Польщі.
Варто глянути Не Україна не готова до шляху до ЄС, а ЄС – не готовий приймати Україну, – Кулеба