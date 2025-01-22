Росіяни не помітили "підстави": воїни Третьої штурмової обдурили та взяли ворогів у полон

Українські військові вдаються до винахідливості на полі бою. Зокрема, завдяки цьому воїни Третьої штурмової поповнили обмінний фонд.

Воїни 2-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади змусили росіян думати, що їх штурмують свою та взяли в полон 6 окупантів. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресслужбу бригади.

Дивіться також ЗСУ атакують ворожий тил на Курщині, бої тривають біля Покровська: огляд фронту та карти ISW

Штурмовики підійшли зі "сліпого" боку

Штурмову групу очолив командир роти "Дацик". Саме він ухвалив рішення піти у тил противника й знешкодити спостережний пункт, який знаходився за 200 метрів від переднього краю.

"Дацик" пояснив, що ворожий спостережний пункт мав відстежувати переміщення техніки та особового складу українських військ.

Група мала зберігати обережність, адже потрібно було відмовитись від прикриття власних дронів й не потрапляти у об’єктиви ворожих. Штурмовики підійшли до ворожого СП зі "сліпого" боку.

Добре замасковану позицію виявили завдяки голосам, які надходили з одного із бліндажів. Після виявлення позицію почали закидати її ручними гранатами.

Почали кричати російською

Під час штурму у бійців виникла ідея розіграти перед ворогами сцену нібито це їх помилково почали штурмувати свої.

Українська штурмова група почала кричати російською мовою вимоги здатися. З бліндажа почали відповідати, що на позиції знаходяться росіяни.

Після того, як вони повірили, що штурм помилково почали свої ж, то вийшли з позиції та фактично здались у полон.

Полонених повели на українські позиції, проте вони були впевнені, що йдуть на позицію "суміжників" для перевірки. Росіяни здали українським військам свої вогневі позиції, КСП роти та карту.

Під час операції також було ліквідовано 4-х та поранено 2-х окупантів.