Третій за добу: у Казахстані помер високопоставлений чиновник

10 січня 2022 , 13:28
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Джерело:

"Интерфакс-Казахстан"

Полковник поліції помер на робочому місці. Загиблим виявився Танат Назанов.

Покійний був заступником начальника управління поліції Турксибського району. Цей район є адміністративним підрозділом найбільшого міста країни Алмати. 

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Інформацію про смерть поліцейського оприлюднили, посилаючись на Міністерство внутрішніх справ країни. 

В 11 годині 10 січня 2022 року в управлінні поліції Турксибського району на робочому місці до приїзду швидкої медичної допомоги раптово помер заступник начальника управління поліції полковник поліції Назанов Танат Жанбаєвич,
– заявили у Департаменті поліції міста Алмати виданню Kazinform.

Пояснили, що смерть констатували об 11 годині. Причина смерті – інфаркт.

Ще дві смерті чиновників

До речі, 10 січня у Казахстані заявили про загибель полковника Комітету національної безпеки країни Азамата Ібраєва. Він помер у столиці – місті Нур-Султан. 

Попередньо відомо, що чоловік лежав без ознак життя у дворі будинку, де він проживав:

  • за неперевіреними даними ЗМІ – Ібраєв мав травми, характерні для падіння з висоти;
  • ймовірно, він випав з вікна власної квартири. 

Правоохоронці причину смерті не повідомили.  Перед цим начальник департаменту поліції Жамбилської області Жанат Сулейменов наклав на себе руки.

Протести у Казахстані: останні новини

  • Протести тривають у Казахстані з 2 січня, тобто понад тиждень. Президент країни відправив уряд у відставку.
  • Згодом Касим-Жомарт Токаєв попросив Організацію Договору про колективну безпеку сприяти країні у подоланні так званої "терористичної загрози". До організації входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.
  • Вони скерували у країну своїх "миротворців". Влада дозволила стріляти на ураження. У країні загинули люди, проте точна кількість жертв невідома. 
  • У Держдепі США закликали Казахстан скасувати наказ стріляти на ураження.  Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав наказ неправильним. 

Ситуація у Казахстані переросла у надзвичайний стан, а Токаєв звернувся до громадян – дивіться відео 

 

Автор: Діана Квасневська