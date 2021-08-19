Третя авіакатастрофа за 5 днів: у Росії впав військовий літак, пілот загинув

Військовий літак МіГ-29 новітньої модифікації впав у Росії, пілот загинув. Це сталося в Астраханській області 18 серпня під час тренувального польоту.

Ця авіакатастрофа зі смертельними наслідками стала вже третьою за 5 днів для росіян. 14 серпня у Туреччині загинули 5 людей, а 17 серпня вже в Росії – ще 3.

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МіГ-29 розбився у Росії: що наразі відомо

Винищувач МіГ-29СМТ армії Росії впав у Астраханській області. Як написав у телеграмі "Анатолій Штирлиц", це новітня модифікація цього літака.

Міг-29 літають з початку 1980-х років, та навіть зараз ці багатоцільові винищувачі є на озброєнні багатьох країн світу, серед яких і Україна.

Міністерство оборони Росії підтвердило, як пишуть телеграм-канали MASH та Baza, що пілот літака загинув.

Спершу стало відомо, що борт зник із радарів біля полігону Ашулук. Згодом у відомстві додали, що винищувач впав на землю на початку тренувальної програми – буквально на першому розвороті.

Літак виконував політ без боєкомплекту, тож начебто не було загрози вибуху, і не було загрози для місцевих мешканців (телеграм-канал Life Shot написав, що МіГ впав у безлюдній місцевості).

Причин падіння наразі не називають. Триває слідство.

Авіакатастрофа 18 серпня – третя за 5 днів для росіян

Падіння МіГ-29 у Росії 18 серпня стало вже третьою авіакатастрофою зі смертельними наслідками для росіян за якихось 5 днів:

14 серпня у Туреччині розбився пожежний літак, який належав міноборони Росії. Тоді загинули 9 людей, 5 з яких були росіянами.

А 17 серпня вже в Росії під час випробувального польоту впав Іл-112В. За попередніми даними, загинули 3 членів екіпажу.

Нагадаємо, у червні У Болгарії винищувач ВПС – також МіГ-29 – впав у Чорне море