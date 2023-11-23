Втрати ворога різко зросли: у ЗСУ детальніше розповіли про третю хвилю наступу на Авдіївку
Російські військові не полишають спроб захопити Авдіївку. Ворог уже розпочав третю хвилю наступу на однойменному напрямку. Це стало причиною різкого зростання втрат серед окупантів.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він детальніше розповів про втрати ворога на Авдіївському напрямку, пише 24 Канал.
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Третя хвиля наступу розпочалася
Вчора (22 листопада – 24 Канал) російські окупанти почали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку. І відповідно їхні втрати різко зросли. Загарбники залучили значну кількість броньованої техніки,
– зазначив Штупун.
Він додав, що наші військові за минулу добу повністю знищили три російські танки, а також сім інших броньованих машин. Це втрати ворога у техніці лише на Авдіївському напрямку.
Штупун також зробив уточнення щодо 80% знищеної техніки загарбників у районі Авдіївки. Про це розповідали вчора.
Це була одна конкретна атака. І в ній було дві колони. Приблизно до 15 одиниць техніки. І було знищено 80% з неї,
– зауважив Штупун.
Росіяни провели 56 бойових зіткнень
- Про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. Бригадний генерал також зазначив, що розпочалася третя хвиля наступу на Авдіївський напрямок.
- Він додав, що наші військові стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. За його словами, у зоні ОСУВ "Таврія" окупанти завдали 11 авіаударів, провели 56 бойових зіткнень, а також здійснили 973 артилерійські обстріли.
- Тарнавський також констатував зростання втрат ворога у живій силі та бронетехніці на Таврійському напрямку. Він зазначив, що знищили 8 танків, а загальні втрати у живій силі сягнули 706 бійців так званої "другої армії світу".
- Також відомо, що знищили 51 одиницю військової техніки. Мовиться не лише про 8 танків, а й про 13 ББМ, 8 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 15 БпЛА, а також 5 автомобілів. Крім того, знищили 2 склади боєприпасів і 4 важливі для ворога об'єкти.