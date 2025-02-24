Вони бачили все: три роки повномасштабної війни очима військових бригади "Чорний ліс"

Бійці бригади "Чорний ліс" знялися у щемливому ролику до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Молоді та старі, чоловіки й жінки, вони бачили багато горя за ці три роки. Але вони бачать і найголовніше.

Про це пише 24 Канал з посиланням на бригаду "Чорний ліс". Раніше ми розповідали, як бригада "Чорний ліс" нищить новітні засоби ППО Росії.

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Що можна побачити в очах бійців "Чорного лісу"

До третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії 15 окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" опублікувала чуттєвий мотиваційний ролик. У ньому кожен може заглянути в очі військовослужбовців бригади "Чорний ліс", які за останні три роки бачили все.

Наводимо повний закадровий текст відео. Сам ролик ви можете переглянути, натиснувши на значок відтворення відео на початку новини (там, де фото).

Три роки війни, що триває значно довше. У цих очах усе. Біль втрати. І спогади про тих, хто вже не поруч. Втома, яку не приховаєш. Лють, яку не спинити. Сила, що тримає небо і землю. Віра, що не згасає, навіть коли темно. Ці очі бачили надто багато. Але найважливіше – вони бачать, куди йти далі. Вони бачили, як міста перетворювалися на руїни. Як друзі ставали братами. Як страх змінювався на лють. Вони знають, що таке чекати і вичікувати. І що таке зовсім не мати часу. Що таке довіряти. І як довірити комусь своє життя. Вони знають, що війна змінює все. Але не здатна змінити головне. За цими очима – незламна нація. І наша перемога!

Думки військових щодо трьох років повномасштабної війни читайте тут.