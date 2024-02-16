Фосфорні снаряди й смог: 3 ОШБр показала моторошне відео з Авдіївського коксохіму
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
Наразі в районі Авдіївки українські захисники продовжують відбивати потужні атаки ворога. Нещодавно до них приєдналися бійці Третьої штурмової бригади, які розповіли деталі ведення боротьби.
Про термінову передислокацію Третьої штурмової бригади до Авдіївки стало відомо 15 лютого. Водночас об'єктивна ситуація в населеному пункті залишається загрозливою і нестабільною.
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Що відбувається на території коксохімічного заводу
Захисники 3-ї окремої штурмової бригади розповіли, що російські загарбники активно використовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.
По 60 авіаційних бомб – удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника,
– мовиться у повідомленні.
Втім, українські підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат.
Бійці оприлюднили моторошні кадри заводу: дивіться відео
Як розповів командир 2-го механізованого батальйону, ворог умисно запалив цистерни з мазутом які зберігалися на Авдіївському коксохімічному заводі. Вітер та тиск постійно змінюються, тому цей дим затягнув всю територію навколо об'єкта.
Повідомляється, що під час горіння ця отруйна речовина має вкрай тяжкі наслідки для здоровʼя та навіть життя наших бійців. Випадки отруєння серед особового складу постійно зростають.
Яка наразі ситуація в районі Авдіївки: основне
- Пресофіцер 3-ї ОШБр розповів, що співвідношення сил у районі Авдіївки нині становить один до семи. Водночас сама ситуація в цьому районі – "критична". За його словами, проти українських бійців воює дві армії. Зокрема, наразі в Авдіївці перебувають лінійні механізовані бригади Росії та спеціалісти з ГРУ.
- Ще раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що наразі там відбувається планове підсилення підрозділів. Він також зазначив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.
- Водночас він підкреслив, що підготовлено нові позиції й продовжують готувати потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Водночас здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.