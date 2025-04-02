На Лиманському напрямку росіяни "отримали прочухана" від Третьої штурмової, – ОСУВ "Хортиця"

Ворог продовжує атакувати на всій лінії фронту. Особливо запеклі бої тривають на Покровському, Торецькому та Лиманському напрямку, де окупанти не зупиняють штурмів. Однак українські захисники дають відсіч противнику та завдають йому втрат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Третя штурмова завдала окупантам втрат на Лиманському напрямку

Трегубов повідомив, що у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" всі напрямки є гарячими. Висока інтенсивність бойових дій зберігається на Покровському та Торецькому напрямках.

"Гарячим залишається Новопавлівський напрямок, гаряче на Донецькому, Куп'янському напрямках, куди росіяни намагаються перекинути війська через Оскіл. Трішки менше – на Сіверському", – пояснив Трегубов.

Він додав, що наразі на фронті немає "спокійних" напрямків. До прикладу, активними окупанти стали на Лиманському напрямку. Це відбулося після того, як росіяни отримала прочухана від бійців Третьої штурмової бригади.

Після цього вони посилили тиск, щоб відбивати ті позиції, які частково втратили. В цілому напрямок не найбільш інтенсивний, але характеризується цікавими моментами. Наприклад, використанням легкої техніки більш активно, ніж на інших напрямках,

– повідомив Трегубов.

Що стосується ситуації на Харківщині, то тут окупанти постійно намагаються звести переправу через річку Оскіл. Українські захисники постійно нищать понтони, однак ворог не відмовляється від мети закинути якомога більше сил на західний беріг річки Оскіл.

До слова, 30 березня Сили оборони знищили переправу російських окупантів через річку Оскіл на Харківщині. Її використовували для перекидання техніки й особового складу.