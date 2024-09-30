Про це повідомили у телеграм-каналі Третьої штурмової.

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Штурм і взяття полонених на Харківському напрямку

На опублікованих кадрах видно, як українські воїни захопили окопи й зняли ворожу рацію зі вже вбитого окупанта.

Крім цього, під час зачистки знайшли живого росіянина, який просив не вбивати. Він розповів все про свій особовий склад.

У посадці гримлять ворожі обстріли, а штурмовики з боєм просуваються далі,

– прокоментували відео у бригаді.

Штурм українських воїнів: дивіться відео

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