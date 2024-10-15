Успішні контратаки, росіяни в полоні: у Третій штурмовій розповіли про дії на рубежі Харківщини

Бійці Третьої штурмової бригади показали, як контратакують ворога у Харківській області. Зокрема, військові зазначили, що поповнюють обмінний фонд.

Бійці Третьої штурмової бригади розповіли, що провели успішні контратакувальні дії на позиціях противника.

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Бійці Третьої штурмової провели успішні контратаки

Бійці Третьої штурмової бригади провели успішні контратакувальні дії на позиціях противника в районі Харківщини. Наслідки – у фото від комроти друга Дацика та Другого штурмового батальйону (Третьої штурмової бригади – 24 Канал),

– розповіли в Третій штурмовій.



Росіяни потрапили у полон Третьої штурмової бригади / фото Третьої штурмової бригади



Третя штурмова показала наслідки контратак / фото Третьої штурмової бригади

До речі, Головне управління розвідки Міноборони України показало кадри масштабного знищення артилерії росіян на Харківщині.

Розвідка розповіла, що аеророзвідки змогли знищити ворожу артилерію завдяки зусиллям підрозділів розвідки, бригади Нацгвардії "Хартія", 12 окремого загону спеціального призначення та 92 бригади ЗСУ.