"Неякісні діти" та "Якісні діти": скандальна нардепка Третьякова реєструє торговельні знаки

Скандальна нардепка від фракції "Слуга Народу" Галина Третьякова влітку 2021 року вирішила зареєструвати два торговельні знаки. Вона назвала їх – "Неякісні діти" та "Якісні діти".

Про це свідчать дані із системи "Укрпатент", інформує 24 канал. Нагадаємо, що раніше Галина Третьякова заявила, що в безробітних народжуються "діти низької якості".

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Третьякова зареєструвала торговельні знаки

Зараз у мережі бурхливо обговорюють те, що у червні 2021 року Третьякова через адвокатку Вікторію Зажигаєву подала заявку на реєстрацію першого торгового знаку "Неякісні діти". Наразі цей знак проходить стадію формальної експертизи.

Другий знак – "Якісні діти". Заявку на його реєстрацію подали 28 травня минулого року. Цей торговельний знак також на стадії формальної експертизи.

Зауважимо, що ці знаки можна буде використовувати у напрямках освіти, маркетингу, мережі інтернет.



Знак "Неякісні діти" / Скриншот



Знак "Якісні діти" / Скриншот

Що відомо про скандал з Третьяковою

У 2020 році нардепка Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". І у майбутньому вони "теж сідають на державні гроші".

Вона навіть запропонувала стерилізувати таких людей, аби ці "діти низької якості" не народжувалися. Завдяки бажанню створити "ідеальну націю" в соцмережах Третьякову порівняли з Адольфом Гітлером.

Замість вибачень Третьякова спробувала пояснити свою помилку: "Я – не ідеальна. І не хочу. Просто роблю те, що можу на тому місці, на якому знаходжусь".

Такі слова політикині викликали шквал критики в мережі.

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