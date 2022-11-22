"Неякісні діти" та "Якісні діти": скандальна нардепка Третьякова реєструє торговельні знаки
Скандальна нардепка від фракції "Слуга Народу" Галина Третьякова влітку 2021 року вирішила зареєструвати два торговельні знаки. Вона назвала їх – "Неякісні діти" та "Якісні діти".
Про це свідчать дані із системи "Укрпатент", інформує 24 канал. Нагадаємо, що раніше Галина Третьякова заявила, що в безробітних народжуються "діти низької якості".
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Третьякова зареєструвала торговельні знаки
Зараз у мережі бурхливо обговорюють те, що у червні 2021 року Третьякова через адвокатку Вікторію Зажигаєву подала заявку на реєстрацію першого торгового знаку "Неякісні діти". Наразі цей знак проходить стадію формальної експертизи.
Другий знак – "Якісні діти". Заявку на його реєстрацію подали 28 травня минулого року. Цей торговельний знак також на стадії формальної експертизи.
Зауважимо, що ці знаки можна буде використовувати у напрямках освіти, маркетингу, мережі інтернет.
Знак "Неякісні діти" / Скриншот
Що відомо про скандал з Третьяковою
- У 2020 році нардепка Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". І у майбутньому вони "теж сідають на державні гроші".
- Вона навіть запропонувала стерилізувати таких людей, аби ці "діти низької якості" не народжувалися. Завдяки бажанню створити "ідеальну націю" в соцмережах Третьякову порівняли з Адольфом Гітлером.
- Замість вибачень Третьякова спробувала пояснити свою помилку: "Я – не ідеальна. І не хочу. Просто роблю те, що можу на тому місці, на якому знаходжусь".
- Такі слова політикині викликали шквал критики в мережі.
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