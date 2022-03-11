Три авіаудари по Дніпру біля житлових будинків і дитсадка: є загиблий

Росія вранці 11 березня завдала три авіаудари по Дніпру біля житлових будинків і дитсадка. Пресслужба ДСНС України повідомила про одну жертву.

Вибухи пролунали близько 06:10 у Новокодатському районі. Про повітряну тривогу людей сповістили близько 04:35.

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Сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику,

– мовиться у повідомленні.

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