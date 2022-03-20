Три білоруських банки відключили від SWIFT

Банк розвитку Білорусі, "Білагропромбанк" та банк "Дабрабут" офіційно відключені від системи SWIFT. Ці банки потрапили під санкції ЄС.

20 березня на території Євросоюзу стало неможливо платити банківськими картками "Білагропромбанку".

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10 березня у "Білагропромбанку" заявили, що банк продовжить роботу "у штатному режимі", попри "тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій",

– йдеться в повідомленні.

11 березня в Банку розвитку Білорусі також назвали відключення від SWIFT "тимчасовим" і повідомили, що "вжито заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".

Що таке SWIFT SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її використовують понад 11 000 фінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень. Щодня через систему проходять транзакції на трильйони доларів. Це найважливіша фінансова система у світі, вона контролюється центральними банками Європи, США, Канади та Японії.

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