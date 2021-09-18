Три доби під причепом: на Буковині під вантажівкою виявили 16-річного афганця

У пункт пропуску "Порубне", що біля кордону з Румунією, під вантажівкою виявили афганця. Він хотів поїхати до Франції.

Вантажівка прибула транзитом з Туреччини до Латвії. Іноземця митники знайшли на запасному колесі під причепом.

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Підліток їхав так 3 доби

З'ясували, що нелегальний мігрант є громадянином Афганістану. Йому всього 16 років. Вражає, що він їхав під колесом 3 доби.

У такий спосіб він їхав вже третю добу, щоб дістатися країн ЄС. Спочатку планував до Франції.

Водій вантажівки запевняє, що нічого не знав

Водій-українець стверджує, що не знав про додаткового пасажира.

Прикордонники нагодували афганця та дали йому змогу отямитись. Наразі встановлюють усі обставини.

14 нелегалів за добу

За добу українські прикордонники затримали 14 нелегалів на кордоні. Вони були громадянами Афганістану, Бангладеш, Гвінеї, Сенегалу, Сирії, Ємену та Марокко.

Зокрема, 4 афганців затримали у селі Мужієво Берегівського району. Там зупинили автівку "БМВ", у якій їх віз українець. Людей хотіли переправити через державний кордон.