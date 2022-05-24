Три місяці воєнних злочинів окупантів і масових подвигів українців, – Зеленський у 90 день війни
24 травня 2022 , 23:01Читать новость на русском
Україна 90 днів героїчно протистоїть російським загарбникам. Ворог не може похизуватися успіхами, а відвага українців підкорила увесь світ.
Три місяці тому російські окупанти почали повномасштабну війну проти України. Ворогу не вдалося втілити своїх намірів про швидке захоплення нашої держави, і кожен новий день наближає рашистів до краху.
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