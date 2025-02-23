У CNN проаналізували, скільки своєї території втратила Україна за час війни

Хоча війна в Україні є масштабною та жорстокою, Росії не вдалося захопити таку кількість української територі, яку б їй хотілося. З 2022 року обидві сторони мають значні втрати на фронті, але Україна, поміж іншим, здобула важливі перемоги в Харківській та Херсонській областях.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на аналіз війни від CNN. Видання пише, що за три роки інтенсивних боїв і контрнаступів Україна має втрати на сході, особливо на Донбасі та біля Бахмута.

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Скільки території Україна втратила за три роки війни

Як підрахували журналісти та аналітики Інституту вивчення війни, Україна за роки війни, тобто з 2014 року, втратила 18% території. В цю цифру включають тимчасово окуповані Крим та частину Донбасу.

Тоді окупація української території стала початком великого конфлікту, який триває і зараз. У 2022 році почався новим етапом великого конфлікту – повномасштабне вторгнення Росії на більшу територію України.

Російська армія за три останні роки захопила приблизно 11% території України. Окупувати всю країну, як планував диктатор Владімір Путін, не вдалося завдяки опору українців з перших днів вторгнення та західній допомозі.

Окуповані території України станом на 2025 рік / Інфографіка CNN

Україні, зокрема, вдалося стримати війська Росії та не допустити їх просування в Київ, а також звільнити північно-східну частину Харківської та південний бік Херсонської областей.

На жаль, війна за ці роки стала причиною не лише втрати території, але і загибелі українців. За даними видання, за ці роки було вбито або поранено понад 40 000 мирних жителів, багато з них згинули від вибухів. Приблизно 669 загиблих – це діти.