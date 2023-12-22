Ворог не зможе діяти зухвало: як ЗСУ протидіють російській авіації на Півдні

У небі над Півднем України ЗСУ знищили три російські літаки Су-34. Зараз окупанти намагаються відтиснути наші Сили оборони з лівобережжя Херсонщини. Потрібно втримувати цей плацдарм та розвивати успіх.

Одним з важливих елементів для забезпечення контрнаступальних дій є прикриття з повітря та робота ППО. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Протидія російській авіації на Півдні

Олександр Мусієнко зазначив, що Росія активно застосовувала свою авіацію на Півдні для скидання керованих авіабомб та завдання ударів з повітря. Ворог намагається застосовувати авіацію на окупованих територіях та у такий спосіб завадити діям українських Сил оборони.

Очевидно, були ухвалені правильні та відповідальні рішення, щоб відігнати комплексно російську авіацію, не дати їм почувати себе настільки вільно, як би їм хотілося, та уразити літаки, які залучені до завдання ударів КАБ. Ворог не може зараз діяти настільки зухвало з точки зору завдання ударів з повітря,

– сказав він.

Військовий експерт припустив, що Силами оборони була обрана така стратегія, що будуть діяти додаткові сили ППО, а також вживатимуться заходи для забезпечення збереження засобів ППО, зенітно-ракетних комплексів.

"Це підтримка наших сил, які діють на Півдні, зокрема, на лівобережжі Херсонщини. Їм вона зараз дуже потрібна. Бо вони ведуть ці бої у дуже складних умовах. Також це продовження комплексної стратегії щодо відштовхування російської авіації", – пояснив Мусієнко.

Раніше на Півдні Сили оборони завдавали ударів по аеродромах у Мелітополі та Бердянську. Мета – забрати у Росії можливості використовувати аеродроми, а також працювати їхній авіації. Керівник Центру військово-правових досліджень вважає, що ЗСУ продовжать удари по авіації ворога.

На Півдні ЗСУ знищили одразу три Су-34