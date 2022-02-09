Три десантні кораблі Росії вночі увійшли до Чорного моря

Вночі 9 лютого 3 великі десантні кораблі 71 бригади Балтійського флоту Росії увійшли до Чорного моря. Ба більше, невдовзі у регіон мають зайти й інші судна.

Мовиться про кораблі "Калінінград", "Мінськ" та "Корольов" з проєкту "Ропуча". Припускають, що кораблі відправлять до окупованого Севастополя.

Раніше До Чорного моря зайдуть 6 великих десантних кораблів Росії

Мають зайти й інші кораблі

Крім того, окупанти направлять до Чорного моря ще 3 судна. Так, 9 лютого мають зайти:

"Петро Моргунов",

"Георгій переможець",

"Оленєгорський гірник".

Моніторингова група BlackSeaNews попереджала, що ці кораблі можуть взяти участь у російському вторгненні з берега Чорного й Азовського морів.



"Корольов" / Фото міноборони Росії



"Калінінград" / Фото міноборони Росії

Росія стягнула до Середземного моря танкер та крейсер

Раніше, 6 лютого, до Середземного моря увійшов військовий танкер Північного флоту Росії VYAZMA. Він був у загоні кораблів, що входять до ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" і великого корабля "Вице-адмирал Кулаков".

"Маршал Устинов" перед тим прибув у регіон через Гіблартар.