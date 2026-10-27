Понад 1000 квадратних кілометрів звільнили СОУ під час операцій цього року, – Зеленський

Українські військові реалізували у 2026 році три масштабні наступальні операції, звільнивши понад 1000 квадратних кілометрів території. Найновішою з них стала операція "Велес" підрозділу "Хартія" на Куп'янському напрямку.

Подробиці повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про операції ЗСУ на фронті?

Перебіг боїв біля Куп'янська йому детально доповіли Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський і Павло Паліса. Російські війська намагалися непомітно наблизитися крізь систему підземних комунікацій, однак оборонці перехопили ініціативу.

За словами глави держави, противник намагався використати газові труби під землею для просування повз українські позиції. Військові розгадали план ворога й завдали удару у відповідь.

Росіяни намагалися використати підземні газові труби, щоб просуватись повз наші позиції. Наші воїни повернули цю тактику проти росіян і надзвичайно успішно використали цю систему підземних комунікацій проти окупанта,

– наголосив Зеленський.

Три ключові операції року

Президент зазначив, що дії біля Куп'янська стали логічним продовженням попередніх успішних контрударів Сил оборони на різних відтинках фронту. Загалом від початку року українська армія провела три знакові кампанії.

Першою стала масштабна операція воїнів ДШВ, під час якої вдалося деокупувати понад 800 квадратних кілометрів території.

Другою – операція "Вівальді" на Донеччині, де бійці відкинули окупантів і визволили ще понад 200 квадратних кілометрів, зірвавши плани російського командування.

Третьою операцією став "Велес", який показав безрезультатність намірів ворога досягти визначених Кремлем завдань біля Куп'янська.

Зеленський підкреслив, що нині позиції України на передовій залишаються найсильнішими за тривалий час повномасштабного протистояння.

Затримки з ППО стримують дипломатичні переваги

Попри тактичні успіхи на землі, країна гостро відчуває дефіцит боєприпасів для протиповітряної оборони. Президент звернув увагу на несвоєчасність окремих постачань західного озброєння.

Якби так само залишалася сильною і підтримка партнерів для України – зокрема, це стосується наших "петріотів" та інших засобів протиповітряної оборони, – то Україна була б у зовсім іншій позиції і дипломатично – в значно кращій позиції,

– заявив глава держави.

Наразі критично важливі пакети ППО відкладені, що ускладнює протидію російській балістиці. Тільки з середини жовтня ворог запустив понад 100 балістичних ракет по Києву та Київській області, атакуючи енергетичну й цивільну інфраструктуру.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше бійці підрозділу "Хартія" розповіли про деталі спецоперації "Велес", під час якої вдалося заблокувати підземні ходи ворога, знешкодити понад сотню окупантів і поповнити обмінний фонд.