Трибунал для Путіна і Лукашенка може з'явитися влітку, – Жданов порадив диктаторам готуватися

У США заявили, що влітку 2023 року може почати роботу міжнародний трибунал, який розглядатиме воєнні злочини Росії в Україні. Такий варіант розвитку подій цілком можливий.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Він нагадав, що Парламентська асамблея Ради Європи затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу.

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Окрім того, що ПАРЄ ухвалила рішення про те, що до відповідальності має бути притягнуте керівництво не лише Росії, а й Білорусі. Відтак, за свої злочини відповідатиме не лише Владімір Путін, а й Алєксандр Лукашенко.

До трибуналу може приєднатися будь-яка країна

Жданов зауважив, що тепер США також активно приєдналися до цього процесу.

"Велика Британія у березні буде проводити нараду на рівні міністрів юстиції країн, які увійдуть до коаліції. Я думаю, що туди увійдуть всі 50 країн. Тобто "Велика двадцятка", "Велика сімка", країни ЄС та НАТО", – сказав військовий експерт.

Він додав, що це відкритий трибунал. Відтак, до нього можуть приєднатися будь-які країни світу, які виявлять таке бажання.

Олег Жданов прокоментував заяву США про трибунал для Росії: дивіться відео

"Нюрнберзький процес" для Росії та Білорусі може початися влітку

Військовий експерт зауважив, що у березні у Лондоні на зустрічі міністрів юстиції з усього світу, ймовірно, визначать основні критерії функціонування міжнародного кримінального суду в розслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні.

"Це свідчить про те, що влітку Україна може почати передавати матеріали до міжнародного трибуналу. "Нюрнберзький процес" для Росії та Білорусі почнеться з початку створення такого трибуналу. А саме – влітку цього року", – наголосив Жданов.

Шлейф воєнних злочинців

Він додав, що коли міжнародний трибунал почне роботу, то одразу може почати вивчення матеріалів справ. А далі буде подання позову та суд.

Олег Жданов Військовий експерт Так що готуйтеся, Алєксандр Лукашенко, Владімір Путін, Валєрій Герасимов (начальник генштабу Росії – 24 Канал), Сєргєй Шойгу. Ви всі там будете. Якщо не очно, так заочно. В історії за вами залишиться шлейф воєнних злочинців, як за нацистами.

Жданов додав, що керівництво Росії та Білорусі саме "сіло на одну лаву підсудних з нацистами".

Міжнародний трибунал для Росії: коротко