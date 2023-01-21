Британія допоможе створити спецтрибунал для керівництва Росії, — The Guardian

Велика Британія запропонувала підтримку у створенні трибуналу, щоб притягнути до відповідальності цивільне і військове керівництво Росії. Мовиться і про покарання для Владіміра Путіна.

Зокрема, мовиться про трибунал за воєнні злочини проти України. Попередньо відомо, що кампанію зі створення спеціалізованого суду очолили британський адвокат Філіп Сендс, експрем'єр Гордон Браун та український уряд.

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Що відомо про покарання для Росії

В уряді Великої Британії заявили, що:

отримали пропозицію від України приєднатися до групи міжнародних партнерів, які працюють над створенням механізму притягнення до відповідальності російського керівництва;

закликають інші країни G7 долучитися до цієї роботи.

Попередньо відомо, що британський уряд опирався пропозиції щодо створення трибуналу через те, що юридичні радники побоюються, що це підірве авторитет Міжнародного кримінального суду та його головного прокурора Каріма Хана.

Воєнні злочини Росії не повинні залишитися безкарними. Саме тому Велика Британія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, запропонувавши свій юридичний досвід для вивчення можливостей притягнення російських лідерів до відповідальності,

– заявив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Британський уряд також запевнив, що трибунал повинен базуватися на українському національному правосудді, але містити міжнародні елементи.

Ба більше, в Міністерстві закордонних справ заявили, що розслідування злочину агресії може доповнити встановлені механізми розслідування воєнних злочинів, включаючи Міжнародний кримінальний суд та внутрішній правовий процес України.

Разом ці паралельні процеси допоможуть забезпечити повне розслідування всіх злочинів і притягнення винних до відповідальності,

– заявили в МЗС Британії.

Там також додали, що:

Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо злочинів агресії, скоєних проти України;

деталі пропозиції матимуть значення;

Велика Британія готова вивчити можливість створення "гібридного" трибуналу, тобто спеціалізованого суду, інтегрованого в українську систему правосуддя з міжнародними елементами.

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