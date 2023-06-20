Тричі поцілили у критично важливий об'єкт: перші подробиці про атаку росіян по Львову

Російські окупанти під ранок 20 червня атакували "Шахедами" Львів – тричі поцілили у критично важливий об'єкт.

Про подробиці атаки розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, на місці влучання сталась пожежа, її уже загасили.

Дивіться також Вдарили по військових та інфраструктурних об’єктах: яким був основний напрямок атаки росіян

Близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "Шахед". Поцілили у критично важливий об'єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна,

– повідомили в ОВА.

Зазначають, що жертв чи постраждалих немає.

У будинках повибивало шибки: ситуація не критична

Міський голова Андрій Садовий розповів в ефірі Радіо Свобода, що руйнування незначні.

За його словами, у місті повилітали шибки і в будинках, і в об'єкті інфраструктури. Мер теж наголосив, що постраждалих унаслідок атаки немає.

Є незначні руйнування, я думаю, ми їх до кінця дня виправимо. В цілому Львів продовжує жити нормальним життям. Це не те, що люди мають у Запоріжжі кожного дня. Слава Богу, що ніхто не постраждав, а матеріальні збитки – це дрібниці,

– наголосив мер.

Він запевнив, що всі об'єкти функціонують.

У Львові змінили маршрут трьох трамваїв

Також через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрути.

"Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік", – повідомив Садовий.

Коротко про атаку: