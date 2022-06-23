Триматимеш над нами небо: на війні загинув герой України, комбат 72 ОМБр Андрій Верхогляд

У боях за Україну загинув офіцер 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ Андрій Верхогляд.

Про загибель військового повідомили в оперативному командуванні "Північ".

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Із сумом та жалем повідомляємо про загибель у бою з рашистською сволотою нашого побратима, командира батальону 72 ОМБр, майора Андрія Верхогляда,

– йдеться у повідомленні командування.

Побратими загиблого бійця написали, що Андрій – це шляхетність та рішучість, сміливість та безмежна життєрадісність. Він був одним з найкращих командирів, гордістю бригади.

"Неможливо уявити Андрія за завісою земного життя. Серця нашої родини сповнені жалоби та люті. Торувати дальший шлях ми надалі будемо разом. Із тобою. Тільки ти тепер тримаєш над нами небо", – додали побратими.