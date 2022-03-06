Тримаймося до переможного кінця російської імперії, – Сенцов звернувся до українців

Український кінорежисер Олег Сенцов закликав українців триматись, хоч би скільки ця війна тривала. Він переконаний, що Україна переможе.

Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу. "Ми вже її виграємо", – наголосив режисер.

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Нам треба триматись далі до переможного кінця російської імперії, бо вона просто розіб'ється об нашу міць, гідність, волю і прагнення бути вільними,

– сказав Сенцов.

До слова, Олег Сенцов зараз служить в Силах територіальної оборони Києва. Серед відомих людей, які захищають нашу державу, також є актор та кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, блогер та активіст Сергій Стерненко та інші.

Більше про зірок, які вступили до лав тероборони можна прочитати в матеріалах 24 каналу за посиланням

Олег Сенцов звернувся до українців: дивіться відео

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