Тримайтеся, ми виженемо загарбників, – Кулеба звернувся до українців на окупованих територіях

Розпочався третій тиждень героїчної боротьби українців проти російських загарбників. Вороги зазнають нищівних втрат, тож на них неодмінно чекає ганебна поразка.

Міністр закордонних справ України зауважив, що зараз усі українці роблять усе можливе, щоб захистити свою державу. Аби перемогти, ні в якому разі не потрібно зупинятися.

Варто прочитати Над містом далі майорить наш прапор, – Жадан про ситуацію в Харкові

Українці виженуть загарбників зі своєї землі

Кулеба зазначив, що в нього немає жодних сумнівів щодо того, що перемога буде за Україною. Міністр звернувся до співгромадян, які опинилися на тимчасово окупованих ворогом територіях, зокрема на Сході та Півдні.

Дорогі мої, тримайтеся! Свобода і визволення обов'язково прийдуть. Зараз вас вмовляють, кажуть, що все безповоротно – Росія зайшла і тепер залишиться там назавжди. Це неправда. Вони підуть звідти. Ми виженемо загарбників з нашої землі й все буде Україна,

– заявив Кулеба.

Наприкінці міністр подякував кожному українцю за героїчний спротив ворогам.

Дивіться звернення Дмитра Кулеби: