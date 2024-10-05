Під фанфари та святкову музику: у Росії побили й затримали пропагандиста "Тринадцятого"

У російському місті Новопавловськ затримали пропагандиста Єгора Гузенка відомого під псевдо "Тринадцятий". Перед цим його нібито побили правоохоронці.

Цікаво, що кількома днями раніше "Тринадцятий" критикував прокремлівських журналістів, через яких буцімто загинув російський комбат під Часовим Яром. Нині ж пропагандиста "за збігом обставин" затримали, але звинувачення у різних джерелах відрізняються, передає 24 Канал.

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Пропагандисти "Тринадцятого" затримали у Росії

Російського пропагандиста і так званого "воєнкора" Єгора Гузенка відомого під псевдо "Тринадцятий" затримали у Ставропольському краї. Окупант буцімто приїхав до сім'ї у Новопавловськ, пішов на святкування Дня міста, де його побили та затримали російські поліцейські.

Як зауважив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, "Тринадцятий" добре відомий у російському медіапросторі, адже раніше бідкався на жахливу ситуацію з боєприпасами в окупаційній армії, а також підтримував бунт очільника ЧВК "Вагнера" Пригожина. Однак, він, як і інші пропагандисти, також закликав вбивати цивільне населення України, навіть дітей.

Шкода, що затримали його на Росії,

– додав Коваленко.

У мережі також опублікували відео із затриманням "Тринадцятого". Пропагандиста оточили кілька поліцейських і заламали його руки, щоб покласти на землю. У цей час "Тринадцятий" почав кричати та нецензурно висловлюватися.

Затримання "Тринадцятого": дивіться відео (Увага! 18+ Присутня ненормативна лексика)

Згодом у мережі з'явилися також кадри від самого пропагандиста. На них він стверджує, що його тримають буцімто у Кіровському ОВД.

"Тринадцятий" записав звернення з відділку: дивіться відео

Пропагандист заявив, що буцімто його побили й утримують у відділку. "Тринадцятий" закликав "усіх приходити".

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Відомо, що "Тринадцятий" у 2022 році порушив запобіжний захід, який йому обрали у справі про побиття. Так, восени 2021 року Гузенка затримали у Санкт-Петербурзі після бійки з трьома чоловіками. Пропагандист стверджував, що буцімто він відбивався від нападників, однак у відділку він почав поводитися дуже агресивно, пробив стіну та намагався зняти наручники.

Тоді суд відправив його під домашній арешт, але у березні 2022 року Гузенко втік на війну проти України, щоб нібито довести, що "є чесною людиною". Цікаво, що поки "Тринадцятий" був на війні, його не чіпали й не звинувачували.

Чому дійсно затримали пропагандиста – достеменно невідомо. Прокремлівські ресурси "заплуталися" у методичці й одні пишуть, що Гузенка затримали по статті за хуліганство із застосуванням зброї. Також деякі канали додають, що "Тринадцятий" був спочатку у федеральному, а потім міжнародному розшуках.

Інші ж ресурси стверджують, що "Тринадцятого затримали за вживання наркотичних засобів і відмову "медосвідчення".