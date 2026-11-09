"Наслідки надзвичайно серйозні": Росія знову вдарила по Трипільській ТЕС

Російські війська знову завдали ударів по Трипільській теплоелектростанції. Унаслідок чергової ворожої атаки енергетичний об'єкт зазнав "надзвичайно серйозних" наслідків.

Для ударів по підприємству противник тепер застосовує балістичні ракети та реактивні ударні безпілотники. Про це 9 листопада повідомили у ПАТ "Центренерго".

ТЕС знову під обстрілом

В енергокомпанії розповіли, що з кінця вересня Росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів цієї ТЕС та змінила тактику атак.

Попри те, що об'єкт убезпечений захисними спорудами, нова тактика ворога спричиняє безпрецедентні загрози.

Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об'єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури,

– зазначив гендиректор Центренерго Сергій Ісаченко.

Зазначається, що фахівці зможуть точно оцінити завдані збитки та визначити обсяги необхідних відновлювальних робіт лише після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури.

Наслідки російської атаки на Трипільську ТЕС / Центренерго

Нагадаємо, за минулий тиждень Росія 128 разів атакувала енергетичну та нафтогазову інфраструктуру України. Унаслідок цих ударів станом на ранок 9 листопада частина споживачів у 12 областях була без електроенергії. Найбільше постраждали об'єкти на Дніпропетровщині та Київщині.