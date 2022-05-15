Тріумфальний виступ Kalush Orchestra та згадка "Азовсталі": як відреагували світові ЗМІ

Своїм виступом на Євробаченні-2022 гурт Kalush Orchestra зірвав овації залу та викликав захоплення всього світу. Не оминули увагою це й більшість світових медіа.

Найбільше вони акцентували на заклику лідера гурту врятувати наших захисників із "Азовсталі". 24 канал зібрав для вас кілька найяскравіших реакцій ЗМІ різних країн.

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The Guardian

У виданні впевнені, що Україна розраховувала на вихід у фінал Євробачення. Мовляв, саме тому Kalush Orchestra "вивів" Маріуполь на сцену лише зараз.

Наших виконавців журналісти The Guardian назвали "сильними фаворитами". А ось заклик захистити оборонців "Азовсталі" вони ніяк не коментували. Проте повністю процитували слова соліста гурту Олег Псюка.

Чому вважають, що розраховували на вихід у фінал

Був шанс, що гурт дискваліфікують за такий заклик. Річ у тім, що на конкурсі є заборона на політичні висловлювання. Аудиторія фіналу Євробачення, за попередніми розрахунками, сягає 200 мільйонів людей.

А ось півфінал дивилися значно менше глядачів. Тому про "Азовсталь" тоді могли б дізнатися значно менше людей. Важливо й згадати, що дискваліфікації й зараз не буде. Організатори заявили, що не побачили жодних політичних висловлювань.

Toronto sun

У публікації, яка з’явилася одразу після виступу, назвали Kalush Orchestra реальними претендентами на перемогу. Там зазначили, що зараз у світі є велика хвиля співчуття громадськості після вторгнення Росії в Україну. Як виявилося, журналісти не помилилися

Цей ресурс навів повну цитату соліста гурту й використав її, щоб нагадати про ситуацію, яка зараз у Маріуполі. Розповіли про постійні обстріли та бомбардування "Азовсталі", а також назвали територію заводу "останнім бастіоном" наших воїнів у місті.

tv8.md

Висвітлення подій від цього молдавського ЗМІ виявилося вкрай цікавим. У румуно-мовній версії там розповіли дуже детально про виступ і заклик врятувати Маріуполь. Також зазначили, що "глядачі були в захваті від виступу українців". І вбудували відео номеру Kalush Orchestra.

А ось у російськомовній версії не було жодної згадки про виступ України на конкурсі. Проте там зробили певну інформаційну диверсію спрямовану на російськомовних читачів. У новині про виступ представника Румунії маже нічого не написали та вставили тільки відео звернення Олега Псюка щодо Маріуполя.

Corriere Della Sera

На сайті відомої італійської щоденної газети наголосили, що перемога була б символічною. На їхню думку, таким чином світова спільнота вкотре висловила підтримку українцям. У більшості тексту з описом виступу журналісти акцентували саме на заклику допомогти Маріуполю та "Азовсталі".

SAPO

Португальське видання теж називало український гурт фаворитом конкурсу. Його журналісти також більшість тексту присвятили саме темі Маріуполя.

Там детально розповіли про невпинні атаки російських військ на територію металургійного заводу. Нагадали й про те, що влада Росії принципово не дає вивезти навіть поранених українських захисників.

Leggo

Цей італійський сайт одразу відреагував на виступ і заяву. Але розповів про ситуацію на "Азовсталі" в деталях, лише коли Олег Псюк це прокоментував на пресконференції. Ресурс варто виокремити й через те, що він дуже багато писав про представників України на конкурсі. При цьому, не лише згадували сам гурт, а й навіть пояснили своїй аудиторії контекст пісні.

Адже передусім композиція присвячена матерям учасників Kalush Orchestra. Та Leggo переклало її, щоб вказати читачам на рядок про війну в Україні.

Як публікації допомогли перемогти в конкурсі

Після всіх виступів почалося голосування глядачів за переможця. Попри шалену підтримку України наш гурт міг не виграти, оскільки сильне представлення мала й Велика Британія.

Кожна з новин, де Kalush Orchestra називали фаворитом, збільшувала кількість голосів. Багаторазове повторення про потенційну перемогу часто спонукають аудиторію підсвідомо підтримувати того, хто в більш виграшній позиції.

Слід зауважити, що це є одним із медійних прийомів, які використовуються навіть у виборах парламентів і лідерів країн. Зокрема, для цього роблять фейкові соціологічні опитування.

До теми – як Зеленський підтримав Kalush Orchestra: дивіться відео

Це далеко не всі світові ЗМІ, які написали про переможний виступ Kalush Orchestra на Євробаченні. Адже представники України на пісенному конкурсі справді спровокували хвилю ажіотажу по всьому світу.