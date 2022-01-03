З Тріумфальної арки у Парижі зняли прапор ЄС: із чим це пов'язано
Джерело:The Guardian
У Парижі влада зняла з Тріумфальної арки великий прапор Європейського Союзу. Його встановили на честь початку головування Франції в Раді ЄС.
Підняття стягу розкритикували ультраправі та праві політики. Вони заявили, що це наруга над французькою державою та її ветеранами, оскільки Тріумфальна арка – монумент, присвячений загиблим у війнах.
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Зокрема, кандидатка від консервативних сил та потенційна головна конкурентка Еммануеля Макрона на виборах Валері Пекресс у твітері закликала повернути туди прапор Франції.
Головувати в Європі – так, стерти французьку ідентичність – ні! Ми зобов'язані нашим солдатам, які пролили за нього (прапор) свою кров,
– написала вона.
ЗМІ відзначають, що прапор зняли того ж дня. В офісі французького президента вказали, що від початку планували це як короткострокову акцію, і що для відзначення головування Франції в Раді Європи також планувалося підсвітити Ейфелеву вежу та інші відомі пам'ятки.
Головування Франції у Раді ЄС
Франція з 1 січня до 30 червня 2022 року головуватиме у Раді Європейського союзу. Своїм девізом на цей період країна визначила: "Відновлення, сила та відчуття приналежності".
Зокрема, мовиться про:
- створення можливостей для реалізації екологічних і цифрових перетворень,
- захисту та просування європейських інтересів,
- створення і розвитку спільного європейського бачення завдяки культурі, цінностям і спільній історії.